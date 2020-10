Zgjedhorja, kusht për konferencën I”/ Komisionari i zgjerimit flet në Parlament, takon Metën, Ramën e Bashën

Komisioneri i BE-së për Fqinjësinë dhe Zgjerimin, në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama bëri këtë koment për ndryshimet e shumë debatuara të kodit zgjedhor dhe zgjedhjet e 25 Prillit.

“Zgjedhjet janë një test. Përsa i përket reformës zgjedhore ne po analizojmë votën e Kuvendit. Për aq kohë sa koalicionet paszgjedhore, nuk ndalohen dhe nuk bëhen më të vështira me anë të këtyre reformave, atëherë ne mund ta shohim atë projektligj me një mendje të hapur, por nuk mund të kufizojmë të drejtat e të zgjedhurve për të formuar koalicionet para dhe pas zgjedhjeve. Reformat e 5 qershorit ishin tejet të rëndësishme. Shpresoj që në bazë të asaj marrëveshjeje partitë të marrin pjesë në zgjedhje”.

Kryeministri Edi Rama tha se bashkëpunimi me komisionin evropian, ka dhënë fryte të veçanta. “Ne kemi vazhduar të shkojmë përpara me reformat drejt anëtarësimit” deklaroi kryeministri. Ndërsa planin ekonomik të BE e cilësoi si mundësi të jashtëzakonshme të re që krijohet nga ky komision i ri evropian duke implementuar një politikë të re për rajonin.

“Aspekti kryesor është që plani të integrohemi me tregun rajonal”.

Komisioneri shpjegojë paketën ekonomike të BE për Ballkanin.

“Kam sjellë lajme të mira për qytetarët. Duam të përforcojmë marrëdhënien me BE dhe e kemi shumë seriozisht politikën e zgjerimit. Kemi marrë dakordësi për çelje negociatash për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kalojmë tani në planin e tretë atë të ekonomisë që rajoni të kapë ritmin e BE. Kemi 9 miliard euro grante për këtë projekt madhor të dukshëm për të shtuar vendet e punës. Do të ndihmojmë Shqipërinë në ngritjen e dy hidrocentrale për të ndryshuar klimën e investimeve. Na duhet një ballkan me të rinj të kualifikuar për të ndaluar largimin e trurit”.

Komisionari takoi edhe presidentin Ilir Meta dhe kreun e opozites Lulzim Basha.