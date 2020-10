Kombëtarja niset për Kazakistan/ Të dielën luan për ligën e kombeve

Përpara nisjes për në Kazakistan, futbollistët dhe stafi teknik i skuadrës iu nënshtruan testeve për Covid 19 sipas protokollit të parashikuar nga UEFA dhe të gjithë rezultuan negativë. Kombëtarja shqiptare do të luajë në orën 15:00 të së dielës ndaj Kazakistanit më pas do të udhëtojë drejt Lituanisë për ndeshjen e 14 tetorit, sfida këto që do të transmetohen në platformën Digitalb.

Kombëtarja Shqiptare është në Grupin 4 të Ligës C të Nations League me Kazakistanin, Lituaninë e Bjellorusinë dhe pas 2 ndeshjeve të para ekziston një ekuilibër i plotë teksa të gjitha ekipet janë në kuotën e 3 pikëve me nga 1 fitore e 1 humbje secila.