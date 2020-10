Atentati ndaj shefit të Policisë bashkiake në Malësinë e Madhe, babai i autorit: Do jem polic në kapjen e djalit tim!

Ai shton se sa i përket dyshimeve nëse i biri është përdorur për një atentat me pagesë ai ka thënë se nuk ka dijeni, por nëse djali i tij e ka bërë një gjë të tillë do të mbajë përgjegjësi.

Sipas rindërtimit të parë të ngjarjes së ndodhur mesditën e 11 tetorit në Shkodër, Ilirjan Hasanaj I është afruar mjetit të kreut të bluve dhe ka qëlluar me breshëri automatiku duke plagosur Mentor Hasanajn dhe babain e tij, ndërsa shpëtoi pa lëndime e shoqja. pista kryesore ne të cilën po heton aktualisht policia, është ajo e shënjestrimit për shkak të detyrës.

“Të dorëzohet në emrin tim. Do e përkrah do e mbështes e ta mbaj afër. Lutem me mish e me shpirt gjithkujt që e njeh dhe e dikton djalin tim të më njoftojë. Më bën nder. Unë nuk kam dijeni fare për djalin. Dy ditë para se të ndodhë ngjarja kam folur me të, e kam pas pranë, më ka dëgjuar dhe se imagjinoj pse ka ndodhur kjo punë.

Familja e Hasanaj jetojnë në një fshat më larg se ne. Ajo është familje e respektuar, s’kemi pasur kurrë konflikte dhe asnjë lidhje me ta në kuptimin e keq të fjalës. Unë kam shumë respekt dhe është familje e mirë. Ka për të dalë e drejta tamam. Unë dua të gjej djalin. Unë mbështes policinë e shtetit. Unë kam qenë polic Kufiri dhe kam dalë në pension me dëshirë. Mua drejtori i policisë dhe të gjithë me radhë do më kenë sikur jam në polici.

Dyshimet e policisë mundet të jenë të sakta dhe mundet të mos jenë. Unë nuk di gjë dhe skam fol me të. Në momentin e parë që kam me e pa, do e dorëzoj, nëse djali ka bë gabim ai do mbajë përgjegjësi. Nuk kam marrë kontakt me të polici. Kemi miqësi të ndërthur s’kemi pas kurrë probleme me ta. Nëse do të ndihmoni në këtë rast unë do jem polic në kapjen e djalit tim”.