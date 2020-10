Donald Trump e quajti “katastrofë”, ja përgjigja e Faucit ndaj presidentit amerikan

Eksperti i lartë i sëmundjeve infektive Anthony Fauci iu përgjigj kritikave të reja nga presidenti Donald Trump të hënën, duke cituar “Kumbarin” në një intervistë në radio.

Në një intervistë me radio stacionin Southern California AM KNX1070, Faucit iu kërkua t’i përgjigjej Trumpit pasi ky i fundit thuhet se e quante shkencëtarin “një katastrofë” gjatë një thirrje në fushatë gjatë ditës së djeshme, raportojnë mediat ndërkombëtare.

“Njerëzit janë lodhur duke dëgjuar Faucin dhe gjithë këta idiotë, këta njerëz qartazi kanë gabuar. Fauci është një djalë i mirë, por gabon rëndë me atë që deklaron për pandeminë”, i tha Trump stafit të fushatës.

“Sa herë që ai shkon në televizion gjithmonë ka një bombë. Por ka një bombë më të madhe e kjo është nëse e pushon nga puna. Po, Fauci është një katastrofë. Dua të them, këtë djalë, nëse do ta dëgjoja, do të kishim 500 000 vdekje”, kishte thënë Trump për doktorin.

Në lidhje me këto deklarata, Fauci tha se nuk do që të komentojë gjëra që më shumë e përqendrojnë, duke thënë se SHBA e bota vazhdojnë të jenë në rrezik nga Covid-19.

“Unë do të preferoja të mos e komentoja atë dhe thjesht të merresha me atë që ne vërtet po përpiqemi të bëjmë dhe ajo që po përpiqemi të bëjmë është të mbrojmë shëndetin dhe mirëqenien dhe sigurinë e popullit amerikan kryesisht, dhe në fund të fundit, të botës, “ai tha.” Ne po shohim një ngritje në raste – më të larta se ato që kanë qenë ndonjëherë. Shumë, shumë shtete që kishin qenë duke ecur mjaft mirë tani po tregojnë rezultate, kjo është ajo në të cilën duhet të përqendrohemi “, tha ai.

Ai shtoi se nuk dëshiron të krijojë një mentalitet “unë kundër presidentit”, duke e quajtur atë jo të dobishëm.

“[Adresimi i virusit është] e vetmja gjë që më intereson vërtet. Kjo gjë tjetër, është si tek ‘Kumbari’: Asgjë personale, në mënyrë rigoroze biznesi për mua. Unë thjesht dua të bëj punën time dhe të kujdesem për njerëzit e këtij vendi, ”tha Fauci.

Vërejtjet e presidentit duke kritikuar Faucin, pasuan një intervistë me “60 Minutes” të CBS, në të cilën Fauci tha se nuk ishte i befasuar që Trump kontraktoi koronavirusin pas një ngjarje të Shtëpisë së Bardhë që shpallte të nominuarin e Gjykatës Supreme të Trump, gjatë së cilës të ftuarit nuk kishin veshur maska ​​ose distancime sociale.

Trump ka kritikuar vazhdimisht Fauci javët e fundit ndërsa zgjedhjet po afrohen. Kohët e fundit, të dy kanë nxitur debate, pasi Fauci thotë se ai ishte marrë nga konteksti në një videoklip të përdorur në një reklamë të fushatës Trump, duke shtuar se ai nuk dha pëlqimin e tij për t’u përdorur në reklamë.