Agjensia Greke e Lajmeve (ANA): Greqia, Shqipëria bien dakord që çështjet e zonave detare të zgjidhen në Hagë

Greqia dhe Shqipëria vendosën të referojnë çështjen e zonave detare në Gjykatën Ndërkombëtare në Hagë, gjatë një takimi midis Ministrit të Jashtëm Grek Nikos Dendias me Kryeministrin shqiptar Edi Rama në Tiranë të Martën.

“Duke shqyrtuar çështjen në mënyrë të hollësishme, ne ranë dakord që Greqia dhe Shqipëria së bashku t’i drejtoheshin drejtësisë ndërkombëtare, Gjykatës Ndërkombëtare në Hagë, për këtë çështje,” tha Dendias pas një takimi me Ramën. “Kjo marrëveshje bazohet në aderimin e qëndrueshëm nga të dy vendet në ligjshmërinë ndërkombëtare dhe parimin e zgjidhjes së diferencave në mënyrë paqësore,” shtoi ai.

Dendias vuri në dukje se të dy vendet “gjithashtu iu referuan marrëveshjes Greqi-Shqipëri të vitit 1996 dhe ne ramë dakord që ky traktat kërkon thellim dhe forcim. Ne [vendosëm] të vazhdonim së bashku në një marrëveshje të re bashkëpunimi strategjik midis dy vendeve dhe të krijojmë një Takimi dhe mekanizmi i G2G midis dy vendeve mike “.

Të dy zyrtarët diskutuan gjithashtu çështjen e një gjendje të jashtëzakonshme lufte, në letër, të cilën Dendias e quajti “një anakronizëm” dhe tha se do të zgjidhej. Ata diskutuan gjithashtu çështjen e pakicave dhe frymën që duhet të mbështesë marrëdhëniet e mira fqinjësore.

Ministri grek i Greqisë tha se nuk duhet të humbet më kohë midis dy vendeve dhe ai mirëpriti përparimin që Shqipëria ka bërë në çështje që lidhen me komunitetin grek atje. Pranimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një qëllim i përbashkët i të dy vendeve, nënvizoi ai, duke vënë në dukje mbështetjen e vazhdueshme të Greqisë për pranimin për vendet e Ballkanit Perëndimor.

Turqia, nga ana tjetër, tha Dendias, Turqia “po lëviz në drejtim të kundërt (…) duke vazhduar të shkelë kriteret themelore të pranimit në BE – si politike dhe ekonomike – në baza ditore.”

Edi Rama: Greqia një partner strategjik

Një kapitull shumë pozitiv është hapur në marrëdhëniet Greqi-Shqipëri, tha Rama pas takimit të tij me Dendias në Tiranë.

Rama i referohej Greqisë si partneri strategjik i Shqipërisë dhe theksoi se Greqia nuk qëndroi under kurrë në rrugën e procesit të pranimit të Shqipërisë në BE. Ai përmendi gjithashtu kontributin thelbësor të Greqisë në Konferencën e Përgjegjjes Globale të Përgjigjes Coronavirus të BE-së të mbajtur në fillim të vitit dhe e quajti Ministrin Dendias një mik të Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarëve, veçanërisht pas ndihmës së Greqisë kur një tërmet shkatërrues goditi vendin e tij.

Duke folur mbi të drejtat e pakicës greke në Shqipëri, ai tha se vendi i tij synon të shkojë përpara me përfundimin e legjislacionit të nevojshëm për zbatimin e plotë të ligjit për pakicat në Shqipëri.

Takimet e Dendias

Dendias përfundoi vizitën e tij në Tiranë të Martën me takime me Kryepeshkopin Anastas të Tiranës, Durrësit dhe të Gjithë Shqipërisë dhe me anëtarët e komunitetit grek të biznesit në Shqipëri.

Pas takimit të tij me Ramën, Dendias gjithashtu u takua veçmas me Ministrin në detyrë të Punëve të Jashtme dhe Evropiane Gent Cakaj, Presidentin e Shqipërisë Ilir Meta dhe Presidentin e Partisë Demokratike Lulzim Basha.

BE e mirëpret marrëveshjen

Duke përshëndetur marrëveshjen, zëdhënësi i Komisionit Evropian për Zgjerimin, Fqinjësinë dhe Partneritetet Ndërkombëtare Ana Pisonero shkroi në Twitter:

“BE mirëpret njoftimin nga qeveritë shqiptare dhe greke në rrugën përpara në mosmarrëveshjen e tyre detare. Çështjet në lidhje me caktimin e kufijve adresohen më së miri përmes dialogut, në përputhje me Ligjin Ndërkombëtar dhe në ndjekje të parimit të marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë.”