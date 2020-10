Champions League/ Barça fiton bindshëm, por Pique humb Juven, “princat” zhgënjejnë ndaj Man. United

Barcelona e nisi me fitore këtë edicion të Ligës së Kampionëve, pasi mposhti hungarezët e Ferencvarosh me rezultatin 5-1, por humbën Gerard Pique për transfertën e ardhshme ndaj Juventusit, pasi mbrojtësi u ndëshkua me karton të kuq.

Lionel Messi hapi serinë e golave me ekzekutimin e saktë të një penalltie të cilën e fitoi vetë, ndërsa argjentinasi shënon kështu për të 16-in edicion radhazi të Ligës së Kampionëve, që prej sezonit 2005-2006.