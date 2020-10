Kërkohen më shumë para për rrugët/ Ankohet ministrja: Na u dha vetëm 45% e nevojave

Më konkretisht, ka kërkuar një shtesë fondi të konsiderueshëm prej 10 miliardë lekë për transportin rrugor, kryesisht për ndërtimin e rrugëve, 200 milionë lekë më shumë për transformimin e porteve detare si dhe një shtesë prej 2 miliardë lekësh për sistemin e kanalizimeve si dhe një rishikim të buxhetit për Agjencinë e Eficiencës së Energjisë.

Belinda Balluku, ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë:

“Ne kemi kërkuar 60.5 miliardë lekë dhe na është miratuar vetëm 45%. Disa projekte mund të vihen në rrezik, por ne do të mundohemi ti shpenzojmë në mënyrë eficente. Në transportin rrugor ne kërkojmë që shpenzimet korrente të rriten me 2 miliardë lekë, një rritje prej 8 miliardë lekë për projektet ekzistuese për të mos krijuar detyrime të prapambetura. Kërkojmë 200 milionë lekë shtesë për projektet e transportit detar. Transporti hekurudhor është buxhetuar 1.2 miliardë lekë, këtu nuk kemi ankesa. Agjencia e Eficiencës së Energjisë ka nevojë për rishikim të buxheti.”

Ministrja Balluku ka njoftuar hapjen garës ndërkombëtare më 15 Nëntor për ndërtimin e një impianti diellor në Spitallë me një kapacitet të instaluar prej 100 MW.

Ndërsa është ndalur te rruga Fushë-Krujë-Krujë, Balluku ka deklaruar se po shikohet mundësia e përfshirjes së saj në koncesionin e aksit Milot – Fier, për të cilën ministria ka vendosur një shtyrje të afatit të dorëzimit të ofertave më 9 Nëntor, nga 28 Tetori që ishte planifikuar më herët.