BERZH shpall tenderin/Hekurudha Tiranë-Durrës: Kompania italiane INC S.P.A ka fituar për rehabilitim

Projekti i cili është pjesë e Korridorit Mesdhetar përfshin rehabilitimin e linjës hekurudhore me gjatësi prej 34.2 km ndërmjet Tiranës dhe Durrësit, teksa parashikon njëkohësisht edhe ndërtimin e një linje të re hekurudhore prej 5 km midis Tiranës dhe Aeroportit të Rinasit.

Kostoja totale e këtij investimi të miratuar që prej vitit 2016 arrin në 92.1 milionë euro, ku pjesa më e madhe rreth 36.9 milionë euro do të mbulohet nga kredia e BERZH, para që do të përdoren për të bashkëfinancuar punimet e ndërtimit, si edhe mbikëqyrjen e punimeve që lidhen me projektin.

Ndërsa 35.5 milionë euro grant është parashikuar të mbulohet nga Kuadri i Investimeve të Ballkanit Perëndimor dhe pjesa tjetër prej 19.7 milionë euro do të financohet nga qeveria shqiptare.

Projekti i rehabilitimit të hekurudhës Tiranë-Durrës dhe ndërtimit të zgjatimit të ri në Rinas është pjesë e Axhendës së Konektivitetit që synon lidhjen mes rajonit e më gjerë me Europën, dhe në kuadër të Nismës së Berlinit, projektet që kualifikohen mund të tërheqin grante dhe financime nga donatorët.

Linja hekurudhore Tiranë – Durrës do të shërbejë si për transportin e pasagjerëve ashtu edhe për atë të mallrave. Aktualisht ajo funksionon me 5 stacione, Durrës , Shkozet, Sukth, Vorë dhe Kashar.