“Çështja e detit” në Gjykatën e Hagës/ Ministri grek: Janë dashur 6 muaj negociata me Ramën, Metën e Bashën

“Pas faktit se Shqipëria është ndoshta vendi me miqësor me Turqinë”, nënvizon ministri ne fjale, duhet theksuar se ka rendësi qe Ankaraja nuk e ka shtyre Tiranen te kundërshtoje rrugën e zgjidhjes ne gjykatën ndërkombëtare.

Ndërkohe sipas te njëjtave burime ne fazën e fundit, ndodhet zgjerimi me 12 milje i zonave detare ne Jon, nga ishujt mbi Korfuz, deri në kepin Tainaro, nga ana e Greqisë. Dekreti përkatës për mbylljen e gjireve, si kusht për zgjerimin, ndodhet në Këshillin e Shtetit. Pasi të miratohet, pritet të paraqitet në Parlamentin Grek për votim dhe miratimi për zgjerimin pritet te shpallet në javët e ardhshme, para fundit të këtij viti.

“Menjëherë pas këtij procesi do te filloje apelimi për ne Hage i cili mund te behet me dy mënyra”, shpjegojnë burimet qeveritare.

– Paraqitja njëkohësisht në Gjykatën Ndërkombëtare e marrëveshjes kornize me propozimet për delimitimin e zonave detare nga Greqia dhe Shqipëria dhe më pas kundër padite e te dy palëve.

– Ose do te vendoset radha e paraqitjes, sipas një metode qe përdorin gjykatat, ku pala e pare paraqet memorandumin e saj me shkrim, e ndjekur nga pala e dyte. Me pas me te njëjtën radhe, paraqiten dhe kundër paditë, ndërsa gjykata do të shqyrtojë argumentet dhe do të nxjerrë verdiktin e saj.

Pas kësaj procedure, Gjykata Ndërkombëtare do të vendosë përcaktimin e shelfit kontinental dhe ZEE midis Greqisë dhe Shqipërisë.