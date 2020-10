Kufizimi i orarit në ish-Bllok/ Bizneset kundër propozimit të komitetit teknik të ekspertëve

“Ishte e pritshme kjo që ndodhi pasi ne kemi qenë në unison me Italinë. Por ndërkohë që Italia vuri masat por dha edhe një ndihmë, me një dekret që doli ditën e hënë. Këtë po i kërkojmë qeverisë, që të vendos masa, por ta dimë edhe neve ça do na presë, jo ne vendosim masa dhe pastaj nuk marrim asnjë ndihmë tjetër nga shteti”.

Por cili është impakti që ka kjo mbyllje ne oren 22.00 për baret dhe kafenetë në zonën e Bllokut?

“Nëse ti më vë një kufizim deri në orën 10, teknikisht klienti do të largohet që në orën 8. Tashmë impakti social është që ne do kalojmë të punojmë me një turn dhe jo me dy turne dhe teknikisht do të na duhet të heqim gjysmën e stafit, nga puna”.

Jahaj, shprehet se deri tani nuk ka pasur vatra të koronavirusit në lokalet në Bllok, por megjithatë, jo gjithmonë janë respektuar protokollet e sigurisë.

“Ne jemi përpjekur në maksimum, por jo detyrimisht klientët tanë janë përpjekur gjithë kohës dhe jo detyrimisht i kanë respektuar rregullat. Thënë kjo, do të thoja që neve të gjithë duhet të kuptojmë që rregullat e distancimit social dhe fizik, janë personale. Nëse të gjithë bëjnë të vetën, nuk ndodh asgjë”.

Megjithatë, nga ana e Komitetit Teknik të Ekspertëve, nuk ka ende një vendim zyrtar, pasi është ende në kuadër propozimi.