In this June 17, 2020, photo, Democratic presidential candidate, former Vice President Joe Biden speaks in Darby, Pa. John Bolton's claims that President Donald Trump urged China’s Xi Jinping to help him win reelection is casting a renewed spotlight on a major front in the 2020 presidential campaign: the battle over who has been softer on Beijing. China already loomed large in the contest as Trump and Biden, have traded accusations over corruption, geopolitical pandering and the president’s wild shifts in tone toward the Asia superpower (AP Photo/Matt Slocum)

Po kryeson në garë/ Biden del në konferencë dhe flet si fitimtar: Do punoj fort dhe për ata që s’më kanë votuar Ka qenë më e vështirë koha që do të kalojë vendi jonë. Jemi përballur me situata më të vështira, sapo zgjedhjet të mbraojnë koha do të jetë për ne. Ti lemë mbrapa zgjedhjet të ulim temperaturat dhe të dëgjojmë njëri-tjetrin. Të dëgjojmë njëri-tjetrin me përkujdesje, pë t’u bashkuar si një komb. Nuk jam naiv, e di sa e vështira janë pikëpamjet që ne kemi. Nuk duhet të trajtojmë oponentët tonë si armiq, nuk jemi. Ata që na bashkojnë, janë më të forta se ata që na ndajnë. Presidenca nuk është institucion partizan, por një zyrë e këtij kombi që na përfaqëson të gjithë. Kjo është ajoq ëdo të bëj unë. Unë do të punoj fort si për ato që nuk votuan por edhe votuan. Askush nuk dot të na marrë nga duart fitoren. Ne nuk do të rrimë të heshtur, ne njerëzit nuk do të përçahemi, të heqim dorë, unë kam siguri të plotë që ne do të jemi triumfues. Kjo nuk do të jetë fitorja ime, por e të gjithë popullit. Nuk do të ektë shtete të kuqe dhe blu kur të fitojmë ne, por do të ketë shtet të bashkuar”, tha Biden. Shperndaje: Print

Facebook

Tumblr

Reddit

Pinterest

Twitter

More

LinkedIn

Like this: Like Loading...