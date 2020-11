The Guardian: Biden-it i duhet vetëm të ruajë avantazhin në dy shtete

Me Wisconsin, Joe Biden, i nominuari demokrat mund të fitonte zgjedhjet vetëm duke mbajtur kryesimin e tij në Nevada dhe Michigan.

Kjo pasi sipas The Guardian, nëse Biden do të fitonte në Nevada dhe Michigan pasi siguroi Wisconsin, numërimi i votave të tij elektorale do të ishte 270, numri i nevojshëm për të qenë i pari i Shtëpisë së Bardhë.

Zyrtarët e Miçiganit vazhdojnë të numërojnë fletët e votimit të vlefshme, megjithëse ekipi i fushatës së Donald Trump tha se ka ngritur një proces gjyqësor për “ndalimin e numërimit” në shtet, shkruan tg.

Ndërkohë, po sipas The Guardian, Nevada pritet të ofrojë një azhurnim mbi numërimin e votave nesër në mëngjes. Ndryshe, siç kanë raportuar mediat, Joe Biden do të fitojë në Wisconsin që ka 10 vota elektorale.

E këshilltarja e lartë e fushatës së Joe Biden, Anita Dunn theksoi përsëri këtë pasdite se ekipi i fushatës së tij është i sigurt se ata do të marrin 270 vota elektorale.