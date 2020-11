Kush është avokatja malajziane e Jakup Krasniqit

Ish-kryetarin e Kuvendit të Kosovës dhe ish-zëdhënësin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), Jakup Krasniqin, gjatë procesit gjyqësor në Gjykatën Speciale do ta mbrojë avokatja e dashur malajziane, Venkateswari Alagendra.

Krasniqi tha se nuk kishte dashur të mbrohej nga ndonjë avokat, por ishte dëshira e familjes dhe shokëve që të përfaqësohej ligjërisht nga një jurist/e dhe pranoi.

“Unë fillimisht nuk kam menduar të marr avokat mbrojtës, nuk e kam marrë me vullnetin tim. Ishte dëshira e familjes dhe shokëve që të kem një avokat dhe e pranova. Përndryshe, jam i bindur se nuk më duhet avokati”, deklaroi Krasniqi në sallën e gjykimit.

Gjatë paraqitjes së parë para Dhomave të Specializuara, Krasniqi u deklarua i pafajshëm për të gjitha pikat e akuzave të ngritura, ndërsa avokatja mbrojtëse kërkoi lirim me kusht të Krasnqit.

“Kemi si synim që të bëjmë një depozitim për lirimin paraprak ose me kusht të tij sa më shpejtë të jetë e mundur”, është shprehur Venkateswari Alagendra.

Kush është avokatja Venkateswari Alagendra?

Venkateswari Alagendra është avokate e shquar në Malajzi, që është specializuar në trajtimin e rasteve të krimeve nga më të ndryshmet.

Miqësore dhe e qeshur, fytyra e Venkateswari Alagendra, e njohur në mjedinsin e saj të ngushtë si Rohini, ndryshon kur i vë para pyetjeve të saj dëshmitarët në seancat gjyqësore. Ajo nuk heziton ta ngrejë zërin nëse mendon se dëshmitarët nuk po u përgjigjen pyetjeve të saj.

“Ky është një mendim, përgjigjju asaj që të pyeta!” është një fjali e zakonshme që e bën ajo në sallat e gjyqit, shkruante më 2018 gazeta kiliane “La Tercera”.

Në një rast që ishte bërë i famshëm, kur dy turistë kilianë, Fernando Candia, 32 vjeç dhe Felipe Osiadacz, 28 vjeç u akuzuan për vrasjen e një malajziani më 4 gusht të vitit 2018, ajo i mbrojti duke marrë pothuajse vëmendjen kryesore.

Ashpërsia e saj dialektike është ajo që e kishte lejuar atë të tregojë para gjykatësit të gjitha gabimet procedurale nga ana e oficerëve të policisë dhe ndihmës së shpejtë në këtë rast. Strategjia e saj kërkonte të demonstronte se Fernando dhe Felipe mbroheshin nga një sulm, përveç ngritjes së dyshimeve të arsyeshme në lidhje me paraqitjen e dëshmitarëve dhe vënien në dukje të të gjitha gabimeve të protokollit që do të provonin në fund se vdekja e viktimës mund të shmangej.

Rasti i Felipes dhe Fernandos nuk ishte i pari në të cilin ajo i mbrojti të huajt në Malajzi.

“Shumica e klientëve të mi të huaj u përballën me dënimin me vdekje, me raste të trafikut të drogës dhe vrasjes. Të gjithë përfunduan duke u liruar nga dënimi”, kishte deklaruar ajo para dy vitesh për “La Tercera”, transmeton Gazeta Express.

Venkateswari Alagendra u rrit midis Indisë dhe Anglisë dhe u kthye në Malajzi për ta kryer shkollën e mesme në Garden International School, një nga shkollat ​​më të vjetra dhe më prestigjioze në vend. Ajo mori diplomë juridike nga Universiteti i Londrës dhe një Master të Ligjeve nga Universiteti i Malajas. Ajo gjithashtu diplomoi për të Drejtën e Sheriatit në Universitetin Ndërkombëtar Islam në fillim të karrierës së tij profesionale. Një indiane etnike, ajo thotë se i është dashur të mësojë gjuhën lokale pasi kishte përfunduar të gjitha studimet në anglisht.

“Malajzia është vendi ku unë dua të shërbej si avokate dhe ku dua të jetoj. Ideja ime për ta ushtruar profesionin e avokates lindi në gjurmët e nënës sime”, kishte thënë ajo.

Që nga viti 2009, ajo ka shërbyer si bashkë-këshilltare në ekipe të ndryshme ndërkombëtare të drejtuara nga Karim Khan, avokat i së drejtës penale britanike dhe i së drejtës humanitare ndërkombëtare i cili shërben si këshilltar i mbretëreshës së Anglisë. Kështu, ajo e ka mbrojtur ambasadorin Francis Muthauran (President i Shërbimit Publik në Kenia); William Ruton (ish Presidenti i Kenisë) dhe Karma Khayat, me rrjetin televiziv libanez Al-Jadeed, në çështjen e parë që një kompani u padit përpara një Gjykate Penale Ndërkombëtare, transmeton Gazeta Express.

“Më ka pëlqyer të punoj në këto çështje ndërkombëtare dhe, në disa raste, duke hasur ndërveprimin midis ligjit dhe politikës”, kishte thënë avjokatja. “Mbrojtja ndërkombëtare është sfiduese: këto janë çështje jashtëzakonisht të mëdha me mijëra faqe provash, dhe përveç fakteve të çështjes, duhet të njiheni me faktorët kulturorë, historikë dhe politikë të situatave”.

Në vitin 2018, ajo u zgjodh në Komitetin Këshillues të Standardeve Profesionale dhe në Komitetin e Anëtarësimit të Shoqatës së Avokatëve të Gjykatës Penale Ndërkombëtare (ICC). I pari ofron këshilla dhe udhëzime për anëtarët mbi Kodin e Sjelljes për Avokatët dhe ofron mendime kur kërkohet; ndërsa përgjegjësia kryesore e Komitetit të Anëtarësimit është të shqyrtojë dhe vendosë për aplikimet për anëtarësim të këtij organi.

Të mërkurën e javës që shkoi, ish-kryeparlamentari Jakup Krasniqi u arrestua dhe u dërgua për në paraburgimin e Dhomave të Specializuara. Për në të njëjtin destinacion, me një avion ushtarak, të nesërmen u nisën edhe ish-bashkëpunëtorët e tij në luftë, ish-presidenti Hashim Thaçi, ish-kryetari i PDK-së, Kadri Veseli dhe shefi i Grupit Parlamentar të LVV-së, Rexhep Selimi.

Arrestimet erdhën pasi një gjyqtar i procedurës paraprake i Gjykatës Speciale, ka konfirmuar aktakuzat ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së.

Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Aktakuza i bën përgjegjës Thaçin, Veselin, Krasniqin e Selimin për një sërë krimesh që pretendohet se janë kryer në disa qendra ndalimi gjatë viteve 1998-1999. Prokuroria e Specializuar i akuzon krerët e UÇK-së se kanë qenë ose duhej të ishin në dijeni të këtyre krimeve.