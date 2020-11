Ish-krerët e UÇK-së në Hagë/ Mbrojtja: Gjykimi të bëhet në vitin 2022

Sipas tij, mbrojtjes i duhet të ketë qasje në një aktakuzë që ka shkallë më të vogël redaktimi dhe shtoi se “materiali duhet të jetë i hapur për mbrojtjen”. Në anën tjetër gjykatësi ka kërkuar që prokuroria të dorëzojë sa më shpejt materialet mbështetëse për rastin që të vendoset një datë për fillimin e gjykimit. Prokurorja e Speciales u shpreh se mbrojtjes brenda tre javëve do t’u dorëzohet një vëllim i mjaftueshëm i materialeve. “Synojmë të ndjekim urdhërim e juaj për masa mbrojtëse. Mbrojtja ka informacion të bollshëm për të filluar hetimet menjëherë, ua kemi bërë të ditur afatin për nxjerrjen e materialeve. Mbrojtja është e njoftuar me çështjen dhe kjo nuk është befasi për ta”, tha ajo.

Prokuroria pretendon se për konfirmimin e aktakuzës ka një dosje prej rreth 43 mijë faqesh, ku përfshihen raporte, deklaratat të dëshmitarëve, fotografi, e mbi 20 orë material audio-vizual, ndersa thote se disponon gati 100.000 prova në mbështetje të aktakuzës së saj kundër ish krerëve të UCK-së dhe ka gati 153 dëshmitarë.

Sigurimin e materialit të detajuar me prova për mbrojtjen ajo parashikon ta realizojë deri në 30 prill 2021, ndërsa shton se do të jetë në gjendje ta ofrojë listën e plotë të dëshmitarëve deri në 31 maj 2021, me kusht që procedurat aktuale paraprake pranë Dhomave të Specializuara të jenë pranë përfundimit dhe në të njëjtën kohë të jetë planifikuar fillimi i gjykimit.