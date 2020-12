Dhjetë shenja që tregojnë se dikush është xheloz ose ziliqar ndaj jush

1. Ka më shumë gjasa që të bëjë lavdërime të rreme

Një person i pasigurt do t’ju përshëndeste kur të dilni ballë për ballë, por ka të ngjarë që do t’ju përgojojë ose gënjejë pas shpine. Këta njerëz kanë dy fytyra dhe ju nuk keni pothuajse asnjë shans të ekspozoni natyrën e tyre të vërtetë. Një shenjë që dikush është xheloz për ju mund të jetë se ata i lejojnë vetes një moment të gjatë heshtje, para se të thonë se ju e keni bërë shumë mirë punën. Zilia e tyre e fshehtë për suksesin tuaj provokon këtë reagim.

2. Mund të përpiqet të minimizojë suksesin tuaj

Njerëzit ziliqarë mund të përpiqen të nënvlerësojnë suksesin tuaj. Ata ndihen të pasigurt sepse nuk mund të marrin gjithçka që keni bërë. Ata gjithmonë përpiqen të bindin të tjerët se ju nuk jeni mjaftueshëm të mirë. Pra, është një shenjë e tmerrshme nëse çdo herë që i tregoni mikut tuaj më të mirë për diçka të shkëlqyer që keni bërë, ai ose ajo u tregon njerëzve të tjerë sikur arritja juaj është gjë e lehtë.

3. Ekziston një probabilitet i lartë që ata të mburren me suksesin e tyre

Shumicën e kohës, nëse një person ziliqar është i suksesshëm në diçka, ata do të bëjnë çmos për ta bërë atë të kuptohet nga e gjithë bota. Ata do të tregojnë suksesin e tyre. Zakonisht, njerëzit që sillen në këtë mënyrë janë xhelozë për arritjet e njerëzve të tjerë dhe bëjnë të pamundurën për të provuar se vlejnë të paktën po aq.

4. Njerëzit ziliqarë priren të kryqëzojnë këmbët

Sipas gjuhës së trupit, një person mund të kryqëzojë këmbët për disa arsye. Për shembull, ky është një reagim i zakonshëm kur dikush ndihet i pasigurt, i shqetësuar dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, kur është xheloz për diçka ose dikë. Nëse shoku apo shoqja juaj kryqëzon instinktivisht këmbët sa herë që ndani një rezultat me të, kjo mund të sinjalizojë se ata me të vërtetë ju kanë zili.

5. Njerëzit ziliqarë janë të etur të garojnë

Kur dikush është xheloz, ata kanë një nevojë të fortë për të provuar superioritetin e tyre. Si rezultat, njerëzit të prirur për periudha zilie ose xhelozie gjithashtu priren të jenë tepër konkurrues.

6. Njerëzit ziliqarë janë imitues të mëdhenj

Dikush që është xheloz për ju gjithashtu mund të përpiqet të kujdeset për ju dhe të imitojë gjithçka që bëni. Ata mund të ecin, të vishen dhe të flasin ashtu si ju bëni. Edhe nëse e merrni si kompliment në fillim, herët a vonë do të fillojë t’ju irritojë kjo gjë. Gjëja më e mirë që mund të bëni është të përpiqeni të mos i kushtoni shumë vëmendje imituesit të bezdisshëm.

7. Ndoshta përpiqen të prishin reputacionin tuaj

Ata mund të bëjnë thashetheme sepse duan të ndihen superiorë, pasi nuk i besojnë vetvetes. Njerëzit që janë xhelozë për suksesin tuaj ose ndonjë gjë tjetër që ju vë mbi ta mund të përpiqen të prishin reputacionin tuaj të mirë, duke bërë komente negative ose duke përhapur thashetheme të rreme për ju.

8. Njerëzit ziliqarë festojnë dështimin e të tjerëve

Njerëzit ziliqarë gjithmonë do të ndihen të lumtur nëse nuk arrini qëllimet tuaja për çfarëdo arsye. Por ata kurrë nuk do të të informojnë për gëzimin djallëzor që u solli lajmi i prapambetjes tuaj.

9. Njerëzit ziliqarë ju sjellin lajme të këqija me kënaqësi

Një shenjë tjetër që dikush mund të ju ketë zili është kur ata me gëzim ju japin lajme të këqija, me pretekstin se ju bëjnë një nder. Le të themi që keni vendosur të shkoni në plazh, por kur ndani planet tuaja me mikun tuaj xheloz, ata menjëherë do t’ju thonë se do të bjerë shi në ditët e ardhshme.

10. Xhelozia shndërrohet kollaj në urrejtje

Këta njerëz mund të mos sillen në mënyrë agresive, por ata nuk do të humbasin asnjë mundësi për të treguar mospëlqimin e tyre ndaj jush në një mënyrë apo në një tjetër. Mënyra e duhur për t’u marrë me ta është t’u tregoni se sa pak kanë kuptim për ju.