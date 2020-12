Erdogan: SHBA dhe BE nuk mund të rrezikojnë të humbasin lidhjet me Turqinë

Komentet e zotit Erdogan u bënë disa orë pasi BE-ja i hapi dritën jeshile mundësive për zgjerimin e sanksioneve kundër Turqisë lidhur me kërkimet nga ana e saj të rezervave të gazit natyror në ujërat e Mesdheut lindor, të pretenduara nga vendet anëtare të BE-së, Greqia dhe Qipro.

Turqia përballet gjithashtu me mundësinë e sanksioneve amerikane rreth blerjes së një sistemi rus tokë-ajër të mbrojtjes nga raketat, veprim që ka sjellë për pasojë heqjen e Turqisë nga programi i avionëve luftarakë amerikanë F-35.

“Ne kemi marrëdhënie të rrënjosura politike dhe ekonomike si me Shtetet e Bashkuara ashtu edhe me Bashkimin Evropian, të cilat asnjëra palë nuk mund t’i injorojë ose të rrezikojë t’i humbasë“, tha zoti Erdogan gjatë një telekonference me zyrtarë të partisë së tij në pushtet.

“Nuk ka asnjë çështje që nuk mund të zgjidhet përmes dialogut dhe bashkëpunimit“, shtoi ai.

Udhëheqësit e BE-së thanë me herët gjatë ditës së premte se Turqia, e cila është kandidate për t’iu bashkuar bllokut, megjithëse bisedimet e saj të anëtarësimit janë bllokuar, është “përfshirë në veprime dhe provokime të njëanshme dhe ka përshkallëzuar retorikën e saj kundër BE-së”.

Sipas zyrtarëve të BE, Turqia kishte vazhduar këtë sjellje pavarësisht nga fakti se ata i kishin ofruar mundësi për tregti e stimuj të tjerë për të ndaluar aktivitetet e saj gjatë takimit më të fundit të nivelit të lartë në tetor.

Udhëheqësit e BE-së caktuan shefin e politikës së jashtme Josep Borrell të hartojë një raport mbi gjendjen e marrëdhënieve politike, ekonomike dhe tregtare BE-Turqi, e të sugjerojë se si të veprohet, duke përfshirë sanksionet e zgjeruara.