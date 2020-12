Industria turke e automjeteve prodhoi 1,15 milion automjete në periudhën janar-nëntor

Prodhuesit e automjeteve në Turqi prodhuan rreth 1,15 milion automjete, duke përfshirë automobila dhe automjete tregtare në periudhën janar-nëntor, sipas një raporti sektorial, transmeton Anadolu Agency (AA).

Shifra ishte më e ulët me 13 për qind nga viti në vit, njoftoi dje Shoqata e Prodhuesve të Automjeteve (OSD).

Prodhimi i makinave të pasagjerëve të vendit gjithashtu ra me 14 për qind në 761.743 gjatë së njëjtës periudhë.

Në raport theksohet se rreth 72 për qind e automjeteve të prodhuara u eksportuan, duke shënuar një rënie vjetore prej 28 për qind në 821.900 njësi në 11 muajt e parë të vitit 2020.

Duke marrë pjesën më të madhe në eksportet e përgjithshme të vendit në periudhën janar-nëntor me 15 për qind, eksportet e automobilave qëndruan në 23,1 miliardë dollarë, duke shënuar një rënie me 19 për qind në bazë të dollarit në krahasim me vitin e kaluar.

Shoqata gjithashtu tha se tregu i përgjithshëm i shitjeve të automjeteve në Turqi, duke përfshirë kamionët e lehtë dhe automjetet e tjera, u rrit 73 për qind në vit, duke arritur në 688.180 në 11 muajt e parë të këtij viti.

Prodhuesit kryesorë ndërkombëtarë, duke përfshirë Ford, Honda, Hyundai, Mercedes, Renault dhe Toyota kanë fabrika në Turqi, një nga tregjet më të mira në botë të shitjes së automjeteve.

Në nëntor, prodhimi i automobilave u rrit 5,4 për qind me bazë vjetore në 143.264.