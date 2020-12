Përfaqëson Shqipërinë në Eurovision, Anxhela Peristeri shpallet fituese e Festivalit të 59-të të Këngës

Mbyllet nata finale e Fest-59, spektaklit më fantastik të muzikës shqiptare që u organizua dhe u transmetua nga RTSH. Juria e edicionit të 59 të “Festivalit të Këngës”, shpalli fituese Anxhela Peristerin me këngën “Karma”. Kënga me tekst të Olti Currit dhe muzikë të Kledi Behatit, ishte një ndër më të klikuarat në playlistën mbi Festivalin e Këngës në kanalin e Radio Televizionit Shqiptar, në YouTube.

Këngëtarja e talentuar fitoi shumicën e pikëve nga juria, duke marrë kështu të drejtën për të përfaqësuar vendin tonë në Eurovision, i cili do të mbahet në Hollandë nga 18 maj deri më 22 maj 2021

Çmimi i dytë iu dha Sardi Strugajt, për këngën “Ka me t’ba me kajt”, me tekst të vetë Sardit dhe muzikë të Edesa Malçit. Çmimi i tretë iu dha këngëtares Festina Mejzini, me këngën “Kush je ti dashuri”, me tekst të Jorgo Papingjit dhe muzikë të Flamur Shehut. Gjatë mbrëmjes së sotme u dha edhe çmimi i Bashkisë së Tiranës me fituese Evi Reçi, “Tjerr”, me muzikë nga Olsa Toqi dhe teskt të Florian Zykës.

Festivali Fest 59 u moderua nga Jonida Vokshi dhe Blendi Salaj.