Ministrja e financave: Presidenti gaboi/ “Nuk morëm kredi të re, u bë vetëm një ndryshim objekti”

“Nuk bëhet fjalë për marrjen përsipër të një detyrimi të ri financiar, jashtë parashikimeve buxhetore dhe termave të negociuar më parë. Dakordësia me palën Saudite për të ndryshuar objektin e financimit, por jo termat financiare, theksoj as shumë, as normën e interesit, as afat kohor, u arrit në muajin gusht.Analiza e vlerësimit të projektit të parë të Lotit 4 të rrugës së Lumit të Vlorës, e kryer nga autoriteti përgjegjës Fondi Shqiptar i Zhvillimit, i cili nxori një vlerë më të lartë, se sa vlera e huas dhe vetë projektin e parë jo ekonomik. Në këto kushte, deri sa të përgatitej një projekt i ri më ekonomik, u rakordua mes institucioneve përgjegjëse, kalimi i fondeve tek një projekt po aq i rëndësishëm për zonën.”

Sipas kryefinancieres Denaj, Fondi Shqiptar i Zhvillimit është drejt finalizimit të projektit të ri për lotin 4, i cili mund të financohet nga partnerë të tjerë ndërkombëtarë.

“Përfitoj nga ky rast për të siguruar popullin e Vlorës dhe Selenicës se projekti i ri ekonomik është gati dhe FSHZH është në fazën finale për ta rakorduar financimin e tij. Kujtoj të gjithë banoret e zonës se pas shumë vitesh gati 30 vjet po bëhet realitet një investim infrastukturor që do lidh gjithë zonat malore me bregdetin.”

Marrëveshja për financimin e projektit për rehabilitimin e rrugës së Lumit të Vlorës u nënshkrua në mars të 2016-ës me një vlerë prej 30 milionë dollarësh dhe parashikonte ndërtimin e rrugës që fillon nga by-pass-i i Vlorës – Ura e Peshkëpisë, Ura e Laskos – Qeparo, si dhe degëzimi Ura e Peshkëpisë – Selenicë – superstrada Levan – Tepelenë. Pjesa tjetër e financimit do të mbulohej nga buxheti i shtetit për TVSH-në, dhe nga Fondi i Kuvajtit për Zhvillimin Ekonomik Arab, në vlerën 42 milionë dollarë. Pjesa e dytë e kësaj rruge do të rehabilitohej me kredinë e Fondit Saudit për Zhvillim.