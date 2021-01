Rama publikon foton: Në Athinë për drekë pune me Mitsotakis, do diskutojmë për…

Rama në twitter

Në Athinë për një drekë pune me Kryeministrin Mitzotakis,për të diskutuar mbi koordinimin e mëtejshëm në luftën e përbashkët kundër Covid19;forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve strategjike mes dy vendeve;bashkëpunimin rajonal dhe integrimin europian të rajonit tonë🇦🇱🤝🇬🇷

Ndërkohë që dje gazetari i Top Channel, Artur Bibe, duke folur në emisionin “Open”, tha se nga një burim shumë i besueshëm në kryeministrinë greke ka mësuar ekskluzivisht se kryeministri Edi Rama po kryen rolin e ndërmjetësit mes Turqisë dhe Greqisë.

Sipas të njëjtit burim kryeministri Edi Rama do të sjellë në Athinë një mesazh nga Turqia, ndërsa do të jetë kryeministri Kyriakos Mitsotakis ai i cili do të vendos pasi të marr mesazhin nëse Rama do të bëjë rolin e negociatorit mes dy vendeve apo thjesht një lajmës.

Artur Bibe: Ka qenë një pritje madhështore sipas mediave greke vizitën e Ramës në Stamboll. Ata shkruajnë se rrallë herë e ka bërë Erdogan këtë. Ka dhënë edhe mesazhet e saj. Është roli që Rama ka marrë i ftuar apo kërkuar për të pasur këtë rol,. Roli i ndërmjetësit në një marrëveshje të mundshme midis Greiqsë dhe Turqisë. Nga një burim në Kryeministrinë greke. Ka vërtetësi. Zoti Rama ka pasur një vizitë pozitive në Ankara dhe vjen në Athinë me një mesazh. Ne do ta quajmë lajmës.”