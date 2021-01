Mustafa dhe Pacolli e zyrtarizojnë koalicionin sot pasdite, publikohen detaje të marrëveshjes

Jetlir Zyberaj, këshilltar i Behgjet Pacollit tha se negociatat me LDK-në janë në përfundim e sipër. Ai theksoi se sot pasdite do të bëhet edhe zyrtarizimi i marrëveshjes LDK-AKR për të shkuar bashkë në zgjedhje.

“Në fakt negociatat me LDK-në për këtë shkuar bashkë në zgjedhje janë në përfundim e sipër. Unë besoj që sot mund të ketë zyrtarizim të bashkëpunimit, për formën dhe modalitetin sesi do të ndodhë kjo. Besoj se do të bëhet publike në orët e pasdites”, u shpreh ai.