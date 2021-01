Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe gjatë ditës së sotme ka realizuar takim me ministren e Mbrojtjes Radmilla Shekerinska dhe me pjesëtarë të personelit mjekësorë ushtarak në vend. Filipçe njoftoi se një ekip i personeli mjekësorë ushtarak do të trajnohet në Norvegji, pas çka së bashku me kolegët norvegjezë do të shërbejnë në misionin e NATO-s në Afganistan “Mbështetja e Vendosur”, transmeton Alsat.