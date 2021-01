Zhdukja e biznesmenit italian në Pukë, çfarë u gjet në makinën e tij të djegur në mes të pyllit

Makina me të cilën ai udhëtonte dhe kishte marrë me qira në Tiranë u gjet plotësisht e djegur në natën midis 7 dhe 8 janarit në zonën e Pukës, në male në një zonë pothuajse të humbur, afër kufirit me Kosovën. Mediat italiane duke cituar burime raportojnë se hetuesit kanë gjetur brenda automjetit, objekte që i përkisnin Pecorelli, të tilla si një orë dore.

Burimet e policisë lokale thonë se, për rastin e “turistit të huaj”, hetimet po vazhdojnë pa përjashtuar asgjë. Hetimet po ndiqen edhe nga Interpol, siç është praktika në këtë rrethanë. Nuk është ende e qartë nëse mbetjet njerëzore u gjetën brenda Skoda Fabia’ që u dogj plotësisht. Fakti është se partneri i Pecorelli, një banor shqiptar, ditët e fundit ka dërguar disa sende personale të sipërmarrësit në polici për krahasimin e ADN-së.

Kohët e fundit Pecorelli kishte ardhur disa herë në Shqipëri për t’u kujdesur për disa biznese, që kishin të bënin me tregtimin e lazerëve për qendrat e bukurisë dhe produktet e flokëve.