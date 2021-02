“Sot mbërrijnë dozat e tjera të vaksinave nga Pfizer”/Rama: Të moshuarit do vaksinohen paralelisht me mjekët

Një pjesë e vaksinave antiCOVID nga kompania Pfizer do të vijnë sot në Shqipëri.

Kryeministri Edi Rama deklaroi të hënën se “për momentin mund ta them pa ndonjë optimizëm të ekzagjeruar që skenari i parë i vaksinimit brenda 14 muajsh nuk ka rënë akoma, pavarësisht këtyre vonesave objektive që nuk janë të lidhura me ne në kuptimin e ndonjë mungese gatishmërie apo ndonjë gabimi në parashikimi në rajon”.

Në një prononcim për mediet pas përfundimit të mbledhjes me drejtuesit politikë të qarqeve, në kuadë të zgjedhjeve të 25 prillit, Kryeministri Rama tha se “jemi në kushtet kur kemi një kontratë direkte dhe nuk jemi në dorë të mekanizmave institucional të BE. Nuk jemi në dorë as të mekanizmit të COVAX, që edhe aty problemi është i jashtëzakonshëm, pjesë e kësaj katrahure. Kanë filluar kërcënimet për hedhje nëpër gjyqe, penalitet për kompanitë nga ana e Bashkimit Europian dhe disa vendeve të BE-së”.

Ndërkohë, vijoi Rama, që ne kemi vetëm një spostim në kohë, pasi dozat e para të Pfizer duhet të vinin në javën e tretë të janarit dhe sipas konfirmimit të fundit, dozat e para mbërrijnë sot në darkë.

“Do të vazhdojmë me faza ndërkohë që jemi shumë pranë një marrëveshje përfundimtare me AstraZeneca dhe po vazhdojmë kontaktet tona me disa vende, janë tre shtete me të cilat ne vazhdojmë kontaktet dhe jemi po ashtu në rrugë të mbarë”, tha Rama.

I pyetur se sa do të jetë numri i vaksinave që mbërrin sot dhe kush do të vaksinohet Kryeministri Rama tha se “do të vazhdojmë me mjekët dhe infermierët pasi janë ata që kanë radhët të parët dhe paralelisht do të fillojmë edhe me të moshuarit”.

“Muaji shkurt do të jetë një muaj me qartësi mbi gjithë procesin. Sot vijnë doza më pak sesa ato ishin angazhuar për partinë e parë, por sidoqoftë e rëndësishme është se fillon vaksinimi i dytë dhe vazhdojmë më të tjerët”, – tha Rama.