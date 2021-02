Spahn: Gjermanët janë të hapur ndaj vaksinave antiCovid-19 ruse dhe kineze

“Nëse një vaksinë është e sigurt dhe efektive, pa marrë parasysh se në cilin vend është prodhuar, atëherë ajo natyrisht mund të ndihmojë në mposhtjen e pandemisë”, tha Spahn për ”Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Vaksina duhet të kalojë nëpër procesin normal të autorizimit.

Rusia njoftoi të premten se do të ishte në gjendje të furnizonte BE me 100 milion doza të vaksinës Sputnik V në tremujorin e dytë, të mjaftueshme për 50 milionë persona.

Një kërkesë për aprovimin e vaksinës tashmë është dorëzuar në Agjencinë Europiane të Barnave (EMA).

Ka pasur skepticizëm të përhapur për vaksinën ruse, kur prodhimi i saj u njoftua në mes të gushtit, pasi ajo ende nuk kishte kaluar një seri të plotë të provave klinike.

Kryebashkiaku i Berlinit, Michael Mueller përsëriti thirrjen e tij për një “plan kombëtar të vaksinimit” afatshkurtër në një letër drejtuar kancelares Angela Merkel, duke thënë se “plan konkret” ishte e nevojshëm tani, nëse një ofertë vaksinimi do të bëhej për këdo që dëshironte të vaksinohej.

Ai gjithashtu theksoi nevojën për një përmbledhje të mundësive të zgjerimit të kapaciteteve prodhuese në Gjermani dhe Bashkimin Europian.

Në dritën e kritikave të konsiderueshme të përhapjes së ngadaltë të vaksinave dhe problemeve të prodhimit, Merkel planifikon të diskutojë sot për situatën.

Drejtuesit e shtetit, ministrat federalë, prodhuesit e vaksinave dhe përfaqësuesit e Komisionit Europian, i cili blen vaksina për të gjithë BE-në nga prodhues të ndryshëm, do të marrin pjesë në një video-konferencë.