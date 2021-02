Rama: Deri në vitin 2030 do keni PS-në në pushtet, me ose pa mua

“Ditët, muajt dhe vitet tona janë të gjitha të mbushura me punë. Kur të bëjmë 8 vite do jenë bërë akoma më shumë punë. Programi ynë është i qartë dhe i hapur publikisht. Merreni shikojeni. Ne kemi vendosur shtyllat dhe vazhdojmë punojmë për ata që kemi thënë. Në rastin konkret do bëjmë publike një platformë me program pune.

Ky është programi që fyen fjalën program po ta quajmë program. Do të jetë një plan pune me një vizion të Shqipërinë në 2030. Këtë mos e lidhni me mua se nuk është e lidhur me mua. Por deri në 2030 PS do keni në pushtet. Me ose pa mua. Mos e lidhni me mua se do thoni obobo na u bë gogol ky”, tha Rama.