Reaksionet ndaj vendimit të Presidentit Rumen Radev që të kandidohet për mandat të dytë

Pasi Presidenti Rumen Radev dhe Nënpresidentja Ilijana Jotova shpallën vendimin e vet që të kandidohen për mandat të dytëKryetarja e Parlamentit Cveta Karajançeva kritikoi Radevin për mungesë dialogu me institucionet. Sipas saj vendimi i Radevit nuk do të ndikojë mbi zgjedhjet parlamentare gjatë prillit, por do ta angazhojë partinë në pushtet GERB për të dalë me kandidaturë të vet të fortë.

Zëvendësministri i Jashtëm Georg Georgiev shprehu befasimin e vet nga vendimi i Presidentit: “Mendoja se ai do të njohë gabimet që ka bërë për ndarjen e kombit dhe se do të deklarojë se nuk do të kandidojë për mandat të dytë.”

Kryetarja e Platformës civile “Ngruhi.BG” Maja Manollova njoftoi para BNR-së se do ta përkrahë kandidaturën e Rumen Radevit për mandat të dytë.