Athina futet në karantinë/ Flet kryeministri grek: Të jemi optimistë, në prill do jemi më mirë!

Gati një vit pas shpërthimit te pandemisë ne Greqi, Mitsotakis ka bërë thirrje për durim dhe respektim te masave gjatë dy muajve te ardhshëm, masa të cilat mund te shtrëngohen apo lirohen sipas te dhënave epidemiologjike, te cilat për momentin kanë arritur ne nivel te rrezikshëm.

“Ne e dimë që nga Prilli do të jemi shumë më mirë. Por tani duhet të parandalojmë rrezikun! Bazuar në të dhënat e reja unë marr përgjegjësinë e masave shtesë për mbrojtjen e shëndetit publik. Kështu, nga pasnesër, e enjte 11 shkurt, deri më 28 shkurt, do të ketë masa shtrënguese të reja në Atikë. Kjo do të thotë që të gjitha dyqanet e shitjes me pakicë janë të mbyllura dhe tani e tutje të gjitha nivelet e arsimit do të funksionojnë nëpërmjet internetit”, shprehet Kyriakos Mitsotakis.