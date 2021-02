Premtimi i Ramës: Pagën nga 300, do ta bëjmë 400 mijë lekë pa tatim mbi të ardhurat

a kemi mundësi ta zbusim po, me zhvillim e punës, në një rrugë që s’ka shkop magjik. Sot në Fier vlera e provës është më e madhe se c’ishte. Si në Vlorë po njësoj, vijmë tek ajo që është sfida kryesore, rritja e pagave, vende pune të paguara më mirë sidomos për të rinjtë.

Duhet të fusim më shumë të rinj në kodimin online, të fuqizojmë shkollat profesionale dhe të vazhdojmë të mbajmë një ekuilibër mes taksës për ata që fitojnë më pak dhe për ata që fitojnë më shumë, e kemi çuar për ata që fitojnë me pak ne zero, dhe duam që të bëjmë një ndryshim se do e kemi pjesë të paktit që sot ne kemi në pagën 300 mijë pa taksa, ta bëjmë 400 mijë pa taksa, kush paguhet deri në 400 mijë mos të paguajë taksën, tatimin mbi të ardhurat, dhe kjo besoj do lehtësojë shumë .

Pas 25 prillit meqë jemi prapë në qeveri dhe duhet tu japim njerëzve dijeni për planin, nëse do ishte opozita dhe do thoshte se do e bëjmë në 1 qershor ne se bëjmë këtë do jemi preciz në atë që themi.