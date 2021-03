“Deputeti që duam”, PS prezanton kandidatët e përzgjedhur, Rama: Kanë aplikuar 1581 qytetarë për t’iu bashkuar skuadrës sonë

Rama theksoi se kanë aplikuar 1581 qytetarë për t’iu bashkuar skuadrës së PS-së.

” Kemi pasur 1581 aplikime nga i gjithë vendi, qytetarë të çdo fushe të jetës. Procesi ka kaluar në disa etapa. Jam i kënaqur që të takojë disa prej tyre që do i bashkohen skuadrës tonë. Kam dy kolegë që kur ishin të rinj, u bënë pjesë e skuadrës kombëtare. Erdhën nga dy rrugë të ndryshme për t’u bërë pjesë e rrugës tonë të përbashkët. Taulant Balla dhe Erion Veliaj janë me mua këtu. Taulanti është dhe për një arsye tjetër për hapjen dhe përzgjedhjes së anëtarëve të skuadrës sonë. Kjo do tregojë nëse do ecim apo të të ngecim në gropën e asaj politike që na çoi në humnerë. Kemi bërë shumë, shumë më shumë se ata që e kishin këtë detyrë para nesh por s’kemi bërë sa duhet , pasi ky mandat u thye në mes nga tërmeti dhe pandemia. Nuk jemi kursyer në përpjekjet tona asnjë ditë. Unë vetë kam bërë çmos në krye të të gjitha përpjekjeve duke vënë mishin dhe shpirtin në këtë detyrë për ta merituar nderin që më keni bërë me besimin që më keni dhënë”, tha Rama.