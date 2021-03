Kurti takon Minxhozin, flasin për raportet Kosovë-Shqipëri. Dorëzoi letrën e Kryeministrit Rama

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur në një takim ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, Qemal Minxhozi. Minxhozi ka shprehur gatishmërinë dhe përkushtimin e tij për të bashkëpunuar me Qeverinë e re për t’i forcuar marrëdhëniet mes dy vendeve.

“Ai i dorëzoi Kryeministrit Kurti letrën e urimit të Kryeministrit Rama si dhe një shishe verë dhuratë për ditëlindje”, thuhet në njoftim.

Siç bëhet e ditur nga Zyra e Kryeministrit, Kurti e ka falënderuar atë për vizitën dhe ka konfirmuar se do të punojnë së bashku që t’i heqin pengesat që ekzistojnë mes Kosovës dhe Shqipërisë për të përmirësuar zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve. “Avancimi i raportit Kosovë-Shqipëri me përfitime bilaterale mund të bëhet model bashkëpunimi për rajonin”, ka thënë ai.

Ne letren qe Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama i dërgoi me 23 mars 2021 kryeministrit Albin Kurti, pas formimit të qeverisë. Teksa i uron suksese në drejtimin e qeverisë ”Kurti 2”, kreu i qeverisë vë theksin tek vendosmëria e tij për të zgjeruar dhe intensifikuar marrëdhëniet midis dy shteteve.

“Unë mbetëm gjithashtu besimplotë se ju dhe ekipi juaj qeverisë do t’i kapërceni me sukses sfidat me të cilat përballet Republika e Kosovës në përparimin e saj të gjithanshëm demokratike integrues në rajoni dhe më gjerë, drejt rrugëtimit të saj euroatlantik”, thuhet në letrën e Ramës.

Kryeministri i e ka ftuar Kurtin dhe për vizitë zyrtare në Tiranë, duke thënë se e ka derën e hapur kurdo që i pari i qeverisë së Kosovës e sheh të përshtatshme. ”Me urimet më të mira për sukses të Kabinetit Tuaj qeveritar dhe me ftesën e përzemërt për të vizituar Shqipërinë në një kohë të përshtatshme për Ju, lutem pranoni, Shkëlqesia Juaj, shprehjen e konsideratës sime më të lartë”, përfundon letra.