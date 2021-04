Kualifikimi i 28 kandidatëve të BKH, Ambasadori Soreca: BE vazhdon të mbështesë SPAK

Ambasadori i BE në Tiranë, Luigi Soreca, përshëndet certifikimin e 28 kandidatëve për Byronë Kombëtare të Hetimit (BKH).

Përmes një postimi në rrjete sociale, Ambasadori Soreca u uron suksese kandidatëve që për ta nis edhe trajnimi i specializuar, teksa shton se BE vazhdon të mbështesë SPAK.

“Ne mirëpresim përfundimin e procesit të verifikimit për kandidatët e parë për hetuesit të BKH. Urime grave dhe burrave që e përfunduan me sukses! Tani do të fillojnë trajnim të specializuar. E rëndësishme është të filloni një thirrje të dytë për hetues. BE vazhdon të mbështesë SPAK”, shkruan ambasadori Soreca