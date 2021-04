“Sot nis vaksinimi i gazetarëve të terrenit”/ Manastirliu: Nesër vazhdojmë me punonjësit e policisë

“Nga nesër do të fillojmë vaksinimin efektivëve të policisë, fillojmë me Tiranën. Gjithashtu edhe të gazetarëve të terrenit. Po ndjekim planin e vaksinimit të kombinuar, në grupet e riskut ku futeshin ata të shërbimeve kritike janë edhe këto dy kategori, që do të vijojnë me vaksinimin nga nesër me policët dhe sot në drekë me gazetarët dhe operatorët e terrenit”, tha Ministrja.