Debati për fletën e votimit, Celibashi thirrje KAS: Shqyrtojeni sa më parë, po humbasim kohë

Kreu i KQZ-së, Ilirjan Celibashi u ka bërë thirrje ditën e sotme anëtarëve të KAS që të marrin një vendim në lidhje me fletën e votimit për zgjedhjet e 25 prillit, ndërsa ishte në projektin pilot të votimit elektronik që po zhvillohet në Tiranë.

“Çdo ditë që humbasim në lidhje se si do të jetë forma , ndikon në proces se do të duhet që votuesit të kenë dijeni se si do të jetë fleta e votimit. Nuk e kam pritur që do të kishte kundërshtim se si do të duhej fleta e votimit, por jemi në këtë situatë të shpresojmë që palët ta dinë që është më e rëndësishme koha se sa përmbajtja e fletës.”