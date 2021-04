Konjufca takon Kurtin e Osmanin, i premtojnë se ligjin për zgjedhjet do ta ndryshojnë në dialog me opozitën

Ushtruesi i Detyrës së Presidentit të Kosovës, Glauk Konjufca, ka bërë të ditur se sot ka takuar kryeministrin Albin Kurti dhe kandidaten për presidente Vjosa Osmani, të cilët i kanë premtuar dhe garantuar që gjithçka ka të bëjë me ligjin për zgjedhjet do të jetë pjesë e një procesi të ardhshëm dialogimi mes mazhorancës dhe opozitës dhe se bashkë do ta bëjnë dhe përmbyllin reformën zgjedhore.

Konjufca, përmes një deklarate me të cilën i është drejtuar qytetarëve të Kosovës, ka kërkuar që mazhoranca e Kuvendit të garantojë që mos bëjë asnjë veprim pa u konsultuar me opozitën në këtë aspekt, kurse opozita që nuk do ta bojkotojë procesin e zgjedhjes së Presidentin, me qëllim të shmangies së zgjedhjeve të përsëritura.