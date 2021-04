Kontenieri me 143 kg kokainë nga Ekuadori/ Ja kush janë dy administratorët e firmës pritëse në Shqipëri

Ngarkesa që vinte nga Ekuadori kishte kaluar tranzit në Itali dhe u kap nga skaneri në portin e Durrësit. Operacioni është koduar “El Mejor” dhe në pamjet e drogës të siguruara duket fotografia e stampuar e Pablo Escobar.

Droga ishte e ndarë në 200 pako. Dyshimet e autoritetit portual kanë lindur për shkak te origjinës nga vinte ngarkesa e shkarkuar nga anija e konteinerëve ”Dance”, me flamur portugez dhe menjëherë është vendosur në zonën e rrezikut, ku i është nënshtruar një kontrolli më të imtësishëm ne skaner.

Ngarkesa me banane i përket kompanisë Masabi Fruits, me qendër në Kombinat Tiranë. Në fillim të muajit prill me të njëjtën linjë trafiku u kapën dhe sekuestruan 49 kg kokainë të fshehur në kolonat e një kontenieri të ardhur me ngarkesë bananesh për llogari të kompanisë së Selim Çekajt, babait të Arbër Çekajt i dënuar për trafikun e 613 kg kokainë.