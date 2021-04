“Asgjë nuk bie nga qielli”/ Rama flet nga Gramshi: Jam këtu për të dhënë mishin e shpirtin për të kapur atë majë

Rama: Ne jemi në mes të luftës dhe ndërkohë që respektojmë këtë detyrim, ne vazhdojmë të vaksinojmë që të mos sabotojmë një proces ku kemi hyrë fuqishëm. U bëj thirrje të gjithëve që most a harrojnë se këtë luftë po e bën dhe po e fiton dhe do ta fitojë vetëm kjo shumicë qeverisëse. Harroni se me ata të tjerët do të vazhdojnë gjërat sic po vazhdojnë në të dyja frontet. Harroni se me ata tjerët rindërtimi dhe vaksinimi e Shqipëria po ndërtojmë me shumë mund do të kryhet nga të tjerët.

Nuk ka forca të tjera që e bëjnë Shqipërinë të ardhmen tonë përveç shqiptarëve që besojnë tek puna, tek mundi, jo tek rruga e shkurtër. Nuk ka asnjë shans tjetër. Çdo gjë tjetër është provuar. Të përsërisësh të njëjtën gjë dhe të besosh se ke rezultat tjetër, do të thotë të jesh budalla.

Secili të ketë shansin të bëjë atë që do me mund, punë, forcë e karakter. Nëse shohim Gjermaninë, Francën, Anglinë, Italinë, kuptojmë se ato vende janë ngjitur vetëm me forcën e karakterit dhe duke fituar betejat e vogla e të bezdisshme që ne shqiptarët nuk i kemi marrë seriozisht duke pritur që të na bjerë nga qielli.

Asgjë nuk bie nga qielli përveç shiut. Nuk ka një fermer që thotë se prodhimet bien nga qiellit, nuk gjen një që thotë se breshëri i shkatërroi prodhimin dhe ai u ngrit përsëri. Jeta është malore dhe kjo botë është e guximtarëve dhe e atyre që nuk tallen. Jam këtu për të dhënë mishin e shpirtin për të kapur atë majë. Asgjë nuk është e lehtë.