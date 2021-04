Lajçak: Nëse ka vullnet politik në Kosovë e Serbi, marrëveshjen e arrijmë brenda disa muajsh

I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak tha se marrëveshja është “teknikisht e realizueshme brenda disa muajsh, nëse të dy palët e duan atë dhe kanë vullnetin politik”, ndërsa theksoi që anëtarët e BE-së presin që dialogu të vazhdojë pa vonesë dhe “të arrijë një përparim të shpejtë në negociatat e marrëveshjes gjithëpërfshirëse”, transmeton Gazeta Express.

Në një intervistë për agjencinë serbe të lajmeve, Beta, Lajçak theksoi se udhëheqësit në Prishtinë dhe Beograd duhet të “investojnë përpjekje dhe kapital politik, të kenë vullnet dhe guxim politik, si dhe një mandat nga populli, që do të thotë besim, mbështetje dhe mirëkuptim për popujt e tyre për çështje për të cilat negociojnë vendimet e vështira që pritet të vijnë”.

Shtetet anëtare të BE-së presin vazhdim të menjëhershëm dhe përparim të shpejtë të dialogut drejt marrëveshjes, “me të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani që të respektohen dhe zbatohen”, tha Lajçak, duke theksuar se marrëveshja “duhet të gjejë zgjidhje të qëndrueshme për çështjet e hapura dhe të kontribuojë në stabilitetin e të gjithë Ballkanit Perëndimor”.

Kur u pyet se çfarë pret nga vazhdimi i dialogut nëse presidenti serb Aleksandar Vuçiq thekson se kushti pa të cilin nuk ka negociata është që të zbatohet dispozita kryesore e Marrëveshjes së Brukselit për krijimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe me kompetenca ekzekutive, ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti refuzon, Lajçak tha se BE-ja është ndërmjetës dhe se përparimi varet nga dy anët.

“BE-ja është një ndërmjetës në dialogun Beograd-Prishtinë për një arsye të thjeshtë, dhe kjo është për të siguruar që Kosova dhe Serbia të bëjnë përparim në rrugët e tyre drejt Evropës, por çështjet në diskutim, shpejtësia dhe përparimi varen nga vullneti i të dyja palëve garanton që gjithçka për të cilën do të bihet dakord do të jetë në përputhje me ligjin ndërkombëtar, vlerat dhe normat e BE-së, ndërsa në të njëjtën kohë është e vërtetë që vendet anëtare të BE-së presin që dialogu të vazhdojë pa vonesë dhe që të dy palët të bëjnë përparim të shpejtë në negociatat mbi një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Në të njëjtën kohë, të gjitha marrëveshjet e mëparshme duhet të respektohen dhe zbatohen”, tha ai.

Lajçak deklaroi se ai beson se arritja e tij kryesore gjatë vitit në cilësinë e të dërguarit special për dialogun Kosovë-Serbi dhe çështje të tjera rajonale është se dialogu rinizi në korrik të vitit 2020, pas një pauze prej 20 muajsh.

“Nuk ishte një detyrë e lehtë” tha ai, “patëm sukses në vendosjen e një kornize të qartë për procesin, e cila është arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse ligjërisht e detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë në përputhje me ligjin ndërkombëtar”.