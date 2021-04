Çmimet Oskar 2021; Chloe Zhao, gruaja e parë me ngjyrë që shpallet regjizorja më e mirë me Nomadland

Ajo tha: “Oh, zoti Brad Pitt, jam shumë e lumtur t’ju takoj. … Ku ishit kur ne po xhironim në Tulsa? Jam shumë e lumtur t’ju takoj”.

Kompania e saj A24, ka financuar gjithashtu edhe filmin e 57- Pitt, ‘Plani B’.

Për çmimin e saj Yuh-jung mundi rivalë seriozë si Maria Bakalova për filmin e “Borat”, Glenn Close në filmin ‘Hillbilly Elegy’, Olivia Colman në filmin “The Father”, dhe Amanda Seyfried në filmin Mank.

Një aktore koreane nuk ishte nominuar për çmim Oskar kurrë më parë, ndërsa e vetmja aziatike që kishte fituar Oskar si aktore mbështetëse kishte qene amerikano-japonezja Miyoshi Umeki për filmin Sayonara në vitin 1957.

Ndërsa Chloe Zhao hyri në histori si gruaja e parë me ngjyrë që fiton Oskarin per regjizoren më të mirë. 39-vjeçcarja u bë gruaja e parë kineze dhe gruaja e dytë që e arin këtë.

Në fushën e saj ajo mundi: Thomas Vinterberg me filmin “Another Round” (Dhe nje tjeter xhiro), David Fincher me filmin ‘Mank’, Lee Isaac Chung me filmin ‘Minari’, dhe Emerald Fennell me filmin “Grua e re premtuese”.

Zhao shpjegon: “Ato gjashtë shkronja kishin pasoja shumë pozitive të unë si fëmijë. Unë ende besoj se to sot, edhe pse nganjëherë duhet se e kundërta është e vërtetë. Por gjithmonë kam gjetur mirësi në njerëzit që kam njohur”.

“Kudo që kam shkuar nëpër botë. Prandaj ky çmim është për ata që kanë besim dhe guxim te vetvetja, sado e vështirë që të jetë kjo”.

Filmi Nomadland – me aktorin Frances McDormand – ndjek një grua në të gjashtëdhjetat, që pasi humbet gjithçka gjatë Depresionit të Madh, dhe nis një rrugëtim në perëndimin e shkrete te SHBA, duke jetuar në furgon si një nomade e kohëve moderne.

Më herët gjatë mbrëmjes, Daniel Kaluuya u lumturua ku fitoi për aktorin më të mirë dytësor në filmin “Juda dhe Mesia i zi”.

32-vjecari nga Londra mundi në kategorinë e tij shokun e klasës Lakeith Stanfield, komedianin Sacha Baron Cohen me filmin “Gjyqi i Chicago 7”, Leslie Odom, me filmin ‘One Night in Miami’ (Nje natë në Miami), dhe Paul Raci me Tingulli i Metalit.

Juda dhe Mesia i Zi tregon historinë e tradhtisë së kreut të grupit ‘Illinois Black Panthers’ Fred Hampton (i luajtur nga Kaluuya) i cili vritet nga FBI.

Ai falenderoi personazhin e tij duke thënë: “Për Fred Hampton, çfarë burri. Ai ishte 21 vjeç dhe i ushqeu femijët e tij, i arsimoi, u dha kujdes shëndetësor, kundër të gjitha shanseve.

Ndësa Emerald Fennell fitoi Oskarin për skenarin më të mirë. Aktorja e shkrimtarja 35-vjeçare u nderua për filmin ‘Promising Young Woman’ (Gruaja e re premtuese).

Në fjalimin e saj ajo tha: “Oh, ata më thanë të përgatisja një fjalim. Por unë nuk e bëra se nuk besoja se do të ndodhte. Tani do të më hapin punë me Steven Soderbergh.’