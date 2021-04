Rezultati në Njësinë 10, ja kush janë kandidatët e PS dhe PD që janë votuar më shumë

Ka përfunduar me sukses publikimi i rezultateve në Njësinë 10 në kryeqytet. Në këtë njësi, për herë të parë në vend, u implementua votimi elektronik dhe përgjigja e votave rrjedhimisht u publikua më parë krahasuar me KZAZ e tjera të Tiranës. Në këtë njësi, fituese u shpall Partia Socialiste, 6,007 vota. E dyta u rendit Partia Demokratike me 4.550 vota dhe e treta, LSI me 628 vota. Gjithashtu, përgjigja doli edhe kandidatin preferencial, risi për këto zgjedhje.

Në këtë zonë, më i votuari në radhët e Partisë Socialiste ishte Fatmir Xhajfa, me 2795.

Ndërsa nga radhët e Partisë Demokratike më i votuari ka dalë kandidati Agron Shehaj, i ndjekur nga kryedemokrati Lulzim Basha dhe Jorida Tabaku. Ndërsa ish-kryeministri Sali Berisha ka siguruar 238 vota.

Disa nga kandidatët që kanë marrë më shumë vota se të tjerët tek PD dhe PS në njësinë 10 në Tiranë:

PD-AN

Lulzim Basha 492

Jorida Tabaku 286

Sali Berisha 238

Agron Shehaj 525

Oriela Nebiaj 469

Dashamir Shehi 355

Në total 4464

PS

Luljeta Bozo 195

Najada Çomo 67

Ogerta Manastirliu 281

Arben Ahmetaj 128

Etilda Gjonaj 103

Belinda Balluku 243

Etjen Xhafaj 272

Pandeli Majko 132

Mimi Kodheli 187

Fatmir Xhafaj 2795

Në total 5884