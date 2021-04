SHBA: Respektoni rezultatin legjitim. Shpresojmë të vazhdojmë partneritetin e ngushtë me kryeministrin Rama

“Shtetet e Bashkuara të Amerikës përshëndesin popullin e Shqipërisë për zgjedhjet e tyre të fundit. Ne duam të shikojmë përpara për të vijuar, bashkëpunimin e ngushtë me kryeministrin Edi Rama dhe lavdërojmë fushatën e fortë të opozitës. Respekti për rezultatet legjitime te zgjedhjeve forcon demokracinë në Shqipëri”.

Pak pas këtij qëndrimi, Ambasadorja Yuri Kim bëri komentin e saj për zgjedhjet.

Ndërkohë që opozita ka dhënë shenjat e para për mos njohjen e rezultatit, e dërguara e Washingtonin në Tiranë jep ketë mesazh:

‘Duke njohur rezultatin e zgjedhjeve dhe bashkëpunimin mes tyre, udhëheqësit do të sillen me përgjegjësi në të mirë të popullit shqiptarë. Ne presim të punojmë me Shqipërinë për të forcuar bashkëpunimin për demokracinë, mbrojtjen dhe biznesin’.