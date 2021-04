“Populli shqiptar foli qartë”, Yuri Kim përgëzon fitoren e PS, mesazhi për opozitën për njohjen e zgjedhjeve

Ndër të tjera, komenton raportin paraprak të OSBE ODIHR për të përmirësuar zgjedhjet e Shqipërisë në mënyrë që të ndiqet penalisht kushdo që pengon të drejtën e qytetarëve.

“Ne e përgëzojmë Kryeministrin dhe Partinë Socialiste për fitoren e tyre elektorale. Ne gjithashtu përgëzojmë Kryetarin e PD Lulzim Basha për udhëheqjen e një fushate të fortë që u dha zë shumëkujt dhe frymëzoi shpresë. Më e rëndësishmja, ne e përgëzojmë popullin shqiptar, i cili foli qartë.

Duke njohur rezultatet e këtyre zgjedhjeve dhe duke bashkëpunuar me njëri-tjetrin, udhëheqësit do të veprojnë me përgjegjësi për të mirën e popullit shqiptar. Ne shpresojmë të punojmë me Shqipërinë për të forcuar më tej bashkëpunimin mbi demokracinë, mbrojtjen dhe biznesin.

Ne vërejmë raportin paraprak të OSBE ODIHR presim me radhë përfundimin e fundit, i cili duhet të përdoret për të përmirësuar më tej zgjedhjet e Shqipërisë. Ne përsërisim që zbatimi i ligjit dhe gjyqësori duhet të ndjekin penalisht cilindo që shkel ligjin dhe pengon të drejtën e qytetarëve për të votuar lirshëm dhe në paqe”, tha Kim.

Në të gjithë vendin, PS ka marrë fitoren duke siguruar 74 mandate, e pasuar nga PD-AN me 59 mandate, LSI ka marrë 4 mandate dhe PSD 3 mandate.

Partia Demokratike ka triumfuar në Shkodër, Lezhë, Dibër dhe Kukës, kurse PS në Tiranë, Elbasan, Korçë, Vlorë, Gjirokastër, Fier, Berat dhe Durrës.