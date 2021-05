Varhelyi: Pa parlament të plotë nuk ecni drejt BE! Rama: PD është e mirëpritur kurdoherë

Komisionieri i lartë për Zgjerimin dhe Fqinjësinë, Oliver Varhelyi në një konferencë të përbashkët për mediat me kryeministrin Edi Rama duke komentuar rezultatin e zgjedhjeve në vendin tonë tha se ata presin rezultatet përfundimtare, por bëri me dije se një parlament i plotë dhe funksional është thelbësor dhe kusht për rrugën e vendit drejt BE.

Varhelyi: Ne kemi një ambasador vërtet shumë të mirë krenar që punoj me të, sigurisht që e ndjek punën e tij dhe kemi qenë në kontakt dhe për zgjedhjet, sa i përket rezultatit e kam ndjek, dhe mendoj pas fushatës së zjarrtë janë rezultatet e qarta dhe zyrtare dhe ne duam të shohim gjithë parregullsitë qoftë edhe blerjen e votës do të duhet të presim rezultatet përfundimtare dhe që kuvendi i ri të nisë punën, pa një parlament të plotë s’mund të ecet për në BE. Puna duhet të përshpejtohet jo vetëm nga qeveria por dhe kuvendi, ku të gjithë duhet të tregojnë punën, presim rezultatet e apelimit që të ecim para.

Në vazhdën e fjalës së tij kryeministri Edi Rama tha se për PD , mazhoranca është e hapur kurdoherë për bashkëpunim: