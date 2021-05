“Non-Papers”/ Varhelyi: Këto lajme nuk janë të vërteta! Rama: Vizioni im mbetet “Shengeni Rajonal”

Varhelyi: Është si një stinë ku ne po shohim që kanë lulëzuar dokumente të tilla. Është interesante kur dëgjojmë këto lajme, edhe pse jemi të bindur që nuk janë të vërteta. Po të ishin të vërteta do ishim të shqetësuar, sepse ripërcaktimi i kufijve e dimë të gjithë se ku na çon. Kush është serioz nuk do ta vinte një gjë të tillë për të diskutuar dhe aq më tepër në këtë rajon ku jemi.

Nuk jemi dakord me asnjë pjesë të saj dhe nuk mendoj se janë ide të vërteta dhe reale. I shërben më shumë disa synimeve të tjera dhe ndjehem mirë që ato janë njoftuar nga ata persona që i është atribuuar ky dokument.

Kjo stinë ka të bëjë se si do ta bëjmë këtë stinë të Ballkanit Perëndimor dhe si do të punojmë për aplikimin e metodologjisë së re në lidhje me Serbinë dhe Malin e Zi, si do vijojmë me dialogun dhe si do arrijmë sukses mes Beogradit dhe Prishtinës.