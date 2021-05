Konferenca Vjetore “State of the Union”, McAllister: BE të mbajë premtimin për Shqipërinë dhe Kosovën

“Duhet të funksionojmë në mënyrë efikase si komunitet, pa standarde të dyfishta brenda dhe jashtë BE-së. Sundimi i ligjit, solidariteti, etj, janë themelet mbi të cilat është bazuar fuqia e BE. Vonesat e bëra nga vetë vendet e BE ulin kredibilitetin. Këtu përmend liberalizimin e vizave për Kosovën, por edhe integrimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ne duhet të mbajmë premtimet tona. Shpresoj që këtë mandat të bëjmë çeljen e negociatave për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë”, tha McAllister.

Sa i përket dialogut Prishtinë-Beograd ai tha se BE-ja ia bëri të qartë kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti se dialogu është e vetmja mënyrë për të ecur përpara.

“Sa i përket Kosovës, Kurti ka qenë këtu, është takuar me përfaqësuesit e lartë të BE-sëdhe ne ia bëmë shumë të qartë që dialogu është e vetmja mënyrë për të ecur përpara dhe shpresojmë që dialogu të vijojë me një takim të nivelit të lartë mes Vuçiç e Kurtit. Sa i përket çështjes së politikës së jashtme, ne do të kemi një konferencë shumë të rëndësishme për të ardhmen e BE-së dhe uroj shumë që ajo të na sjellë disa ide të reja. Është shumë e rëndësishme që të tregojmë rolin tonë në botë. Së pari, na duhet një strategji e përbashkët; së dyti, të jemi shumë të bashkuar; së treti, të gërshetojmë elementet e fortë. Ky gërshetim i politikës së jashtme ka të bëjë pikërisht me fuqizimin e kësaj politike”, tha ai.