Të Gjelbrit dhe kandidatja e tyre për kancelare shënojnë rritje

Ashtu si sondazhet e tjera gjatë dy javëve të fundit, Deutschlandtrend tani e sheh partinë Të Gjelbrit në vend të parë me 26%, pasi CDU/CSU vazhdon të humbasë mbështetje dhe ka rënë në vetëm 23%, kurse SPD arrin në vetëm 14% .

Kandidati konservator i CDU/CSU, Armin Laschet mbetet prapa me 21%. Edhe midis votuesve konservatorë të CDU/CSU, vetëm gjysma thanë se do të votonin për Laschet-in.

Kandidati i SPD-së, Ministri i Financave dhe zëvendëskancelari aktual Olaf Scholz, mori 21% mbështetje nga të gjithë të anketuarit.

Nga tre kandidatët për kancelar, Baerbock shihet si më e pëlqyera dhe më e besueshmja. Megjithatë, Scholz i socialdemokratëve konsiderohet lider më i aftë midis të treve.

Në vlerësimin e punës së saj politike, Baerbock bëri një kërcim masiv me 41 pikë në përqindje muajin e fundit, duke arritur Scholz-in.

Nga ana tjetër, kandidati kryesor konservator për kancelar, Laschet, nuk duket se ka fituar popullaritet që nga emërimi si kandidat i CDU/CSU. Me 24%, kreu i partisë CDU ka ende një vlerësim të ngjashëm me atë një muaj më parë – i cili është shumë më pak se mbështetja prej 32.9% që mori CDU në zgjedhjet e fundit të përgjithshme në vitin 2017.

Angela Merkel, e cila nuk do të kandidojë për një mandat të pestë si kancelare në zgjedhjet e shtatorit, mbetet me distancë të madhe politikania më e preferuar në Gjermani.

Kritikohet menaxhimi i COVID

Luftimi i pandemisë është tema kryesore në mendjet e votuesve për momentin. Gjermania ende e sheh veten duke luftuar me valën e tretë – edhe nëse ka pasur shenja pozitive të dobësimit të saj ditët e fundit.

Në vitin 2020, reagimi fillestar i qeverisë ndaj shpërthimit të pandemisë solli një hov të besimit të votuesve, por kjo ndryshoi shpejt pas një viti, për shkak të dyshimeve në rritje në lidhje me menaxhimin e krizës dhe fillimit të ngadaltë të vaksinimit.

Sondazhi i fundit i Deutschlandtrend tregon se gjashtë ndër dhjetë të anketuar janë të pakënaqur, ndërsa vetëm rreth një e treta thonë se janë të kënaqur me përgjigjen e qeverisë. Kritikët më të mëdhenj janë mbështetësit e Demokratëve të Lirë, të afërt me biznesin (74%) dhe të partisë ultra të djathtë Alternativa për Gjermaninë (91%).

Kur u pyetën nëse i arsyetojnë masat për të frenuar pandeminë, 40% thanë se rregullat janë të përshtatshme, ndërsa 26% mendojnë se nuk shkojnë aq larg sa duhet. Për 30% të të anketuarve, masat tashmë kanë shkuar shumë larg.

Mbështetje për vaksinimin

Në javën e ardhshme, Gjermania do të lehtësojë kufizimet e koronavirusit për njerëzit që janë vaksinuar plotësisht kundër COVID-19 ose janë shëruar nga sëmundja në gjashtë muajt e fundit. Kjo do të nënkuptojë që kufizimi i daljes natën dhe kufizimet e kontaktit nuk do të jenë më të zbatueshme për ta. Testimi i detyrueshëm para se të shkosh në një dyqan si parukeria gjithashtu eleminohet për këta persona.

Sipas sondazhit të Deutschlandtrend, megjithatë, opinioni te njerëzit në Gjermani është i ndarë. Një në dy vetë mendon se kufizimet duhet të lehtësohen vetëm pasi njerëzit të kenë pasur mundësinë të vaksinohen. Për momentin, rreth 30% e popullsisë së Gjermanisë ka marrë vaksinën e parë, dhe afërsisht 9% për qind janë vaksinuar me të dyja vaksinat.

Në përgjithësi, 55% e të anketuarve mendojnë se lehtësimi i synuar i kufizimeve për njerëzit e vaksinuar dhe të shëruar është një hap në drejtimin e duhur.

Përsa i përket çështjes së rëndësishme të vaksinimit, gatishmëria është rritur në mënyrë të konsiderueshme. Në shkurt, në Gjermani thanë se ishin gati të vaksinoheshin 60% e njerëzve. Kjo tani ka arritur 75%. Sondazhi gjithashtu sugjeron që gatishmëria për t’u vaksinuar rritet me rritjen e moshës.

Sondazhi i Deutschlandtrend u krye nga instituti demoskopik Infratest-Dimap nga 3-5 maj 2021, te 1.351 persona në Gjermani.