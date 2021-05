Rama mesazh deputetëve të PS: Koha e veprimit tonë duhet të jetë në dispozicion të vizionit Shqipëria 2030

Rama: Na shajnë na provokojnë, apo sado ta kontestojnë legjitimitetin e fitores tonë nga mosgëlltitja e humbjes së tyre të thellë. Kemi plan shumë ambicioz për Shqipërinë dhe koha e veprimit tonë duhet të jetën të tera në dispozicion të vizionit Shqipëria 2030. Ne nuk kemi marrë një mandat për të luftuar me PD, por për të çuar para punët e mëdha që kemi nisur dhe ato që do të nisim.

Ne nuk do ta presim PD deri kur të rivendosë lidhjen me realitetin, por do jemi gati të bashkëpunojmë sidoqoftë e kurdo qoftë pa u lodhur dhe pa e humbur durimin, e as toruan. Ne do ta mbajmë të shtrirë dorën e bashkëpunimit për opozitën dhe nuk do lëmë rast pa ua kujtuar me fjalë dhe pa ua treguar me sjellje dhe me vepra se për ne kjo është dekada për ta ngjitur lart Shqipërinë.

Akuzave të tyre do t’i përgjigjemi me rezultatet e punës, sharjeve të tyre do t’i përgjigjemi me idetë tona për ti çuar punët para. Kritikave të tyre do ti përgjigjemi me mendje të hapur dhe gatishmërinë për dialog dhe bashkëpunim. Kjo nuk do të thotë aspak që t’i kthejmë kurrizin arenës së debatit demokratik, por baltës së konfliktit të vjetër politik dhe gurëve të sherrit ne do ti kthejmë faqen tjetër dhe do të vazhdojmë punën për të cilën shqiptarët na zgjodhën pikërisht ne dhe jo ata. Ne do mundohemi ta qytetërojmë sa më shumë mjedisin politikë në këtë mandat.