Daja: Barazimi më i mirë se humbja, në Durrës për maksimumin, Teuta treni i fundit

Të paktën nuk u humb ndeshja, kemi qenë superiorë në katër takimet e luajtura me Tiranën. Problemet në pjesën e dytë? Ngarkesa fizike në këtë kalendar të ngjeshur do të japë efektet e veta në fund. Lojtarët nuk e kanë atë ritëm, po luajmë çdo 3-4 ditë nga nëntori, nuk kemi pushuar as në dimër.

Teuta? Motivimi dhe karikimi në derbi nuk është problem për stafet teknike, lojtarët motivohen vetë. E kemi finale ndeshjen me Teutën, por do të shkojmë në Durrës për të provuar gjithçka për gjithça. Fitorja na nxjerr sipër Teutës në ndeshjet direkte. Ne kemi mungesa për të zëvendësuar lojtarët mbrojtës. Edhe lojtarët që futen, nuk bashkohen me ekipin në këto lloj ndeshjes, pasi ka rënë shpejtësia e veprimit.

Pak hapësira kishin lojtarët që u futën. Besoj se duhet të bënin më shumë ata që ishin në pjesën më të madhe të lojës.Teuta është treni i fundit, edhe pse ata kanë një transfertë të vështirë në Laç. I ndjek të gjitha ndeshjet, lodhja fizike nuk ndodh vetëm te ne dhe Tirana. Ka pak ritëm edhe në ndeshjet e tjera, kjo është mundësia e kampionatit shqiptar në këtë kampionat“, përfundoi trajneri i Partizanit.