“Izraeli ka të drejtë të vetëmbrohet” – Valë shkatërrimi në Lindjen e Afërt

Për shkak të shkallëzimit të situatës në Lindjen e Afërt, janë shtuar zërat për vetëpërmbajtje. Gjermania kritikon sulmet ajrore kundër Izraelit, SHBA thekson, se “Izraeli ka të drejtë të vetëmbrohet”.

Qeveria gjermane ka dënuar ashpër sulmet me raketa të Hamasit dhe grupeve ekstremiste të lidhura me këtë organizatë. “Qëllimi i tij është të vriten njerëzit pa dallim dhe në mënyrë arbitrare”, tha zëdhënësi i qeverisë, Steffen Seibert në Berlin. Nga sulmet kanë humbur jetën disa vetë. “E janë si qytetarë hebrenj edhe qytetarë arabë të shtetit Izrael”, tha zëdhënësi i kancelares Merkel. “Kjo dhunë nuk justifikohet me asgjë dhe Izraeli ka të drejtë në kuadër të vetëmbrojtjes të mbrohet ndaj sulmeve”, tha Seibert. Ajo që kërkohet është që të dyja palët të futen në dialog për t’i dhënë fund konfliktit disavjeçar dhe të negociojnë një marrëveshje.

Edhe presidenti amerikan, Joe Biden tregoi mirëkuptim për reagimin e Izraelit. Pas një bisede me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanjahu, presidenti amerikan tha se “pritshmëria ime dhe shpresa ime është kjo të marrë fund herët e jo vonë” por Biden theksoi se “Izraeli ka të drejtë të vetëmbrohet, kur mijëra raketa fluturojnë në territorin e tij”. Qeveria amerikane ishte shprehur më parë e shqetësuar për shkallëzimin e situatës dhe u bëri thirrje palëve në konflikt për uljen e tensioneve. Edhe BE ka reaguar pas ashpërsimit të situatës. Kreu i Këshillit të BE, Charles Michel pas një bisede me presidentin izraelit, Rivlin, u bëri thirrje të dyja palëve të ndalin luftimet dhe të mënjanojnë viktimat civile. “Ne jemi shumë të shqetësuar për dhunën aktuale dhe sulmet pa dallim.”

Izraeli vendos për vazhdimin e sulmeve ajrore Kabineti i sigurisë në Izrael vendosi vazhdimin e sulmeve kundër Hamasit në Rripin e Gazës. Televizioni Kanali 12 ka raportuar, se ushtria do të godasë menjëherë “simbole të sundimit të Hamasit” në zonën palestineze. Sipas mediave lokale janë shkatërruar Ministria e Financave në qendër të Gazas dhe një bankë e Hamasit. Ministria e Shëndetësisë në Rripin e Gazës ka bërë të ditur se kanë humbur jetën 67 palestinezë, 388 vetë janë plagosur. Të enjten në mëngjes edhe në Tel Aviv u dëgjua alarmi i raketave. Në Petah Tikva, në lindje të Tel Avivit u plagosën 5 vetë. Një ndërtesë u shkatërrua rëndë. Fluturimet në aeroportin e Tel Avivit janë devijuar ndërkohë në një aeroport tjetër afër qytetit Eilat. Më parë një duzinë raketash palestineze kishin rënë në qytete izraelite si Ashdod dhe Ashkelon. Në Sderot afër Gazës një djalë 5 vjeçar humbi jetën pas goditjes nga një raketë. Nga e hëna në mbrëmje, kur Izraeli sulmohet me raketa nga Rripi i Gazës kanë humbur jetën 7 vetë dhe janë plagosur 200 të tjerë. Gjithsej janë hedhur 1600 raketa në drejtim të Izraelit, tha zëdhënësi i ushtrisë izraelite, Jonathan Conricus. Ndërkohë në rrugët e Izraelit ka pasur sërish përleshje të ashpra mes qytetarëve izraelitë dhe arabë. Në qytetin Acr izraelitë arabë sulmuan një hebre dhe e lënduan rëndë. Kurse në Bat Yam në Tel Aviv, të mërkurën në mbrëmje një turmë e zemëruar ekstremistësh izraelitë tërhoqi zvarrë një arab nga automjeti duke e plagosur rëndë. Të tjerë shkatërruan dyqane të arabëve. Pakica arabe në Izrael përbën 20% të popullsisë me më shumë se 9 milionë vetë.