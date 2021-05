INSTAT: Eksportet rritje me 7.3 % në prill, kryesojnë materialet e ndërtimit dhe metalet

Eksportet shqiptare kanë vijuar të shënojnë një rritje të fortë edhe në muajin prill, duke reflektuar rikuperim pas situatës së krijuar për shkak të pandemisë së virusit Sars-COV-2

Të dhënat e INSTAT tregojnë se në prill 2021 eksportet e mallrave arritën vlerën 29 miliardë lekë, duke u rritur me 92,3%, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe ulur me 9,5%, në krahasim me marsin 2021.

Edhe në krahasim me prillin 2019, eksportet janë në rritje me 7.3%, duke i arritur me shpejtësi nivelet e para krizës.

Për 4-mujorin, eksportet u rritën me 35% me bazë vjetore, duke arritur në 109 miliardë lekë. Edhe në raport me 4-mujorin 2019, tendenca është sërish në zgjerim, me 10%.

Të gjithë sektorët shënojnë rritje të eksporteve, por ecuri më të mirë po e shënojnë eksportet e metaleve, si rrjedhojë e kërkesës së fortë dhe shtrenjtimi të ndjeshëm të çmimeve.

Ndërkohë importet e mallrave arritën vlerën 63 miliardë lekë, duke u rritur me 72,9 %, në krahasim me një vit më parë. Krahasuar me mesataren mujore të tre viteve, 2018-2020,

importet në muajin prill 2021 u rritën me 29,1 %.

Deficiti tregtar i këtij muaji, sipas INSTAT, është 34 miliardë lekë, duke u rritur me 59,4 %, krahasuar me prill 2020 dhe me 4,4 %, në krahasim me mars 2021. Krahasuar me mesataren mujore të tre viteve, 2018-2020, deficiti tregtar në muajin prill 2021 u rrit me 32,1 %.